La colaboradora vuelve a tener en el punto de mira a Lydia Lozano y vuelve a arremeter contra ella , contra su vida personal y contra su vida profesional. “Estoy anonadada, es que no me lo puedo creer, Laura Fa ora vez”, decía Lydia antes de escuchar las declaraciones.

“ Es el programa más duro en el que he trabajado , el desgaste mental muy grande, es duro porque te acaba condicionando todo. A veces me costa dormir si había tenido un día duro… “, comentaba Laura Fa en un podcast.

“Lo reafirmo todo”, decía la colaboradora al escuchar la primera parte. Pero todavía quedaba por escuchar lo que había dicho de Lydia Lozano. “La admiro muchísimo, me parece que es buenísima, pero no es para mí lo que ella tiene, no sabría yo llevarlo. Te ha de gustar la tele como a ella le gusta, y a mí me gusta muchísimo más vivir”, aseguraba Laura Fa dejando entrever que Lydia está obsesionada con la televisión. Tras escuchar las declaraciones, las dos colaboradoras se han vuelto a enfrentar en plató.