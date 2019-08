Laura Fa, sobre su conflicto con Kiko Matamoros: "No se ha inventado una enfermedad, pero de todas las opciones cogió la peor interesadamente"

Carlota Corredera le ha preguntado a Laura si sigue manteniendo lo que dijo y la colaboradora le ha respondido: "Yo creo que no se ha inventado una enfermedad, pero sí que de todas las opciones que le dieron cogió la peor interesadamente. La enfermedad la tenía y medio condujo a que pensáramos eso".

La colaboradora defiende su postura apoyándose en una entrevista que ha concecido Marta López, novia de Matamoros, en la que confiesa que no tuvo miedo porque los médicos fueron muy optimistas. Además, dice que ella conoce a varios oncólogos, les preguntó por el caso de Kiko y todos le dijeron que su pronóstico era muy favorable. Sus compañeros han defendido que no es lo mismo que hable el médico que trata a Matamoros que unos médicos que hablan en general.

Finalmente, Carlota ha hablado en nombre de 'Sálvame' y le has pedido que el tema se termine ya: "La intención es que esto se entierre y no se vuelva a hablar más. Espero que Kiko cambie de opinión y tengáis una conversación sin cámaras y hablar las cosas para que entre compañeros no acabemos demandándonos".