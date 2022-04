Laura Fa llama 'Darth Vader' a Kiko Matamoros y Kiko Hernández le acusa de "cobarde": su tenso momento

Los colaboradores de 'Sálvame' hablan d el estado de salud de Kiko Matamoros en 'Supervivientes' y Kiko Hernández , junto a Jorge Javier , acusan a Laura Fa de cobarde por no haber dicho antes su opinión, cuando el concursante no estaba en Honduras.

Jorge Javier arremete contra la colaboradora, "no te atreves a decírselo a la cara" , por su parte, Laura Fa disiente, "voy a ser yo sospechosa de no decirle las cosas a matamoros" . Igualmente, quiere explicar que debido al tabaquismo "tiene esos problemas en los pulmones".

Kiko Hernández salta en defensa de su compañero , que no puede defenderse en estos momentos, "dijo hace un mes que se iba a 'Supervivientes', por qué no se lo dijiste antes de que se marchase" . Además, sigue metiendo el dedo en la llaga , "por qué no dijiste cómo vas a ir con los problemas respiratorios, por qué has tenido que esperar a que se fuera a Honduras ".

La respuesta de Laura Fa no convence a nadie, "porque no estaba en la escaleta", es decir, no estaba programado hablar del tema. El presentador no puede evitar reírse ante esta escusa, aunque también critica al resto de colaboradores, "aquí ahora nadie puede criticar a Kiko, porque no quieren que se les caiga nada encima cuando vuelva".