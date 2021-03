Harta de ver imágenes de su novio con Fiama en 'La isla de las tentaciones', Lucía no pudo más. Tras escuchar lo que pasó entre ellos en el baño, la participante pidió una hoguera de confrontación en la que no solo acabó con su relación, también le dejó las cosas claras a un lloroso Manuel al que no dejó ni darle un abrazo de despedida.