Lydia Lozano se va llorando y cabreada con Laura Fa: "¡No te puedo ni ver!"

Laura no entendía su enfado, dado que negaba haber dudado de él y Lydia acababa por irse indignada. "Laura suelta la mierda de todo y cuando ve a Alonso jod***, da marcha atrás y dice que no quería hacer daño, que coja la responsabilidad que ha sido suya", se quejaba ya fuera del plató de 'Sálvame'.

La aludida iba a su encuentro, pero Lydia 'huía': "No quiero hablar con ella, no te puedo ni ver". Sin embargo, acababa por encararse con ella: "¡Ten los huevos y si tienes una información lárgala!" Y es que Laura se negaba a dar el nombre del colaborador que habría estado con Marta Riesco: "No lo tengo confirmado, no puedo hacerlo".