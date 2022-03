Gema López le ha regalado una pulsera con el dibujo de un avión. "Yo también te traigo una cosa. Fíjate lo que es la vida , que yo fui tu primera jefa en aquellos tiempos jóvenes, y con el tiempo me vine a Telecinco y tú fuiste la mía. Tú sabes que yo hace poco tiempo empecé un proyecto y en ese proyecto hay un símbolo muy importante, un avión de papel porque creo que tenemos que volar, tenemos que crecer y el viaje continúa Ese viaje va a seguir. Esto que yo tengo son las personas que me acompañan en el proyecto, mujeres valientes y emprendedoras, y quiero que tú lo tengas", le ha dicho la compañera.

Terelu se ha acercado a la presentadora con una cajita en mano : " Quería que tuvieras algo que espero que te guste y te emocione ". Carlota, bastante nerviosa, se ha decidido a abrir la caja y descubrir qué había en su interior. No ha podido evitar las lágrimas: "Qué bonito...", ha dicho entre lágrimas.

Jorge Javier ha entrado en directo para despedirse de su amiga y compañera. "Me ha recordado una persona muy próxima a mí, mi ex, que siempre que cuando empezábamos ‘Sálvame’ decía: ‘¿Y esto cuánto va a durar?’. Somos titiriteros y de vez en cuando hay que recoger la lona para volver o no. Esto es muy sano, hay que seguir nutriéndonos para entretener de manera distinta", le ha asegurado Jorge Javier Vázquez.