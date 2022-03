Carlota Corredera dice adiós a 'Sálvame' . Nuestra presentadora deja el programa para embarcarse en una nueva aventura profesional. Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez ha entrado en directo para despedirse de su amiga y compañera.

" No quiero que esto huela para nada a entierro , quiero que huela a nacimiento y a cosas buenas. Hemos estado mucho tiempo en directo, acompañando a la gente, nos ha dado tiempo a casarnos, a separarnos, a vivir una pandemia…hemos pasado tantas cosas que lo último que me gustaría es que esto oliera a entierro", ha comenzado diciendo la gallega.

"Me ha recordado una persona muy próxima a mí, mi ex, que siempre que cuando empezábamos ‘Sálvame’ decía: ‘¿Y esto cuánto va a durar?’. Somos titiriteros y de vez en cuando hay que recoger la lona para volver o no. Esto es muy sano, hay que seguir nutriéndonos para entretener de manera distinta", le ha asegurado Jorge Javier Vázquez.