Lydia Lozano planta cara a Mila Ximénez: “¿Me llamaste resucita-Ylenia y tienes el valor de preguntarme sobre la fuente?”

El origen del conflicto entre Lydia Lozano y Mila Ximénez

Mila reprochaba a Lydia que su marido enviara mensajes a Marta López para defenderla y también su forma de actuar: "Cuando yo llego a casa olvido esto, es espectáculo, pero tú no: tú sigues ahí y sigues y continúas y lees... Lo que suceda se me va a olvidar porque si no, nos va a engullir a todos y a mí no me va a engullir mi trabajo porque todos, en el fondo, acabaremos engullidos por un Mississippi si seguimos como estamos”.