El zasca de Lydia Lozano a Rafa Mora: “Me llamaste mala persona”

“Es que digo Montero y me cambia el carácter”, bromeaba Lydia Lozano cuando Nuria Marín le preguntaba si estaba enfadada y es que la colaboradora lleva toda la semana enfrentándose a su compañero de ‘Sálvame’ por la entrevista que le hizo a la madre del hijo de Camilo Sesto.

Rafa Mora daba la cara por su compañera, cree que “no hay derecho” a que la llamen mentirosa o para decir que “hay que darle de comer aparte”. Sin embargo Lydia Lozano no ha entendido esta repentina defensa viniendo de alguien que siempre tiene de cara: “Tú en la misma revista me has llamado mala persona”.