Víctor Sandoval se enfrenta a Antonio Montero: “Me has decepcionado, lo que has hecho a Lydia Lozano es ruin y rastrero”

Lydia afirma que no conoce a los abogados y que cobraron unos honorarios previamente establecidos, sin embargo, Lourdes dice que firmó porque confió en la periodista: vio algo del 5%, no lo entendió entonces, y luego supo que se refería a un porcentaje de la herencia.

Ante la polémica, Víctor Sandoval ha dado la cara por Lydia Lozano ante Antonio Montero, diciéndole: “Me has decepcionado, es ruin y rastrero, has puesto a Lydia Lozano en un brete que no le corresponde”.