Macarena emociona a Rafa Mora con su declaración de amor: "Te amo, te admiro y estoy orgullosa de ti"

Rafa Mora no ha podido contener las lágrimas con la sorpresa que Monste y María José, su madre y hermana, le han dado por Navidad. Un mensaje que ha emocionado por completo al colaborador, que no podrá estar este año junto a ellas.

“Hace mucho que no podemos verte, necesito un abrazo tuyo y tengo ganas de que vengas. Con que vengas tú, ya es mi mejor regalo”, decía la madre de Rafa Mora, que pasará su cumpleaños alejada de su hijo.

Rafa, al escuchar las palabras de su familia y de su novia, también ha querido responder. “Estoy muy orgulloso de los míos y, a pesar de que haya sido un año complicado, no me puedo quejar. Vivo en un Oasis y a mis seres queridos no les ha tocado. Tenemos salud y trabajo”, decía.