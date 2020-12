El Maestro Joao lo tiene claro: “Anabel Pantoja va a decidir dejar ’Sálvame’ finalmente”

La sobrina de Pantoja, que ha sido acusada de no posicionarse y no ser sincera sobre lo que piensa del conflicto entre su tía y su primo, se ha planteado muchas veces su futuro laboral . Sobre esto precisamente ha hablado claro el Maestro Joao : “A ella se le pide que se posicione, pero lo que realmente va a decidir, en contra de lo que ella misma me ha dicho, es dejar ‘Sálvame ”.

Firme en sus palabras el vidente continuaba explicándose: “Son cosas que ella no me afirma, pero te digo que la decisión de Anabel va a ser dejar el programa. Ella misma me ha dicho que no, pero yo digo que sí”. Al escuchar a Joao, Carlota no ocultaba su enfado: “Pues no me parece justo, las facturas hay que pagarlas.