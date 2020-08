Maite Galdeano y Cristian Suescun se regalan mutuamente: lo que distancia a madre e hijo

Maite nos explicó que hay muchas cosas que no le gustan de su hijo: le reprocha que no tenga trabajo, que no haya estudiado, que haya dejado proyectos a medias como el de ser militar, que salga de fiesta, que no ahorre… Y Cristian siempre se ha defendido diciendo que es una persona normal y que a su madre le gusta demasiado el dinero.