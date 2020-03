Los reproches que enfrentan a Maite Galdeano y Cristian Suescun: él se siente la "oveja negra" y ella le reprocha que no tenga a su nombre "ni una silla"

Maite Galdeano defiende en plató a su hijo Cristian, actual concursante de ‘Supervivientes’. Sin embargo, no siempre ha sido así ya que madre e hijo han protagonizado sonoros enfrentamientos en ‘Sálvame’ y han evidenciado sus problemas madre e hijo.

Se siente la oveja negra

Tras escucharle, Maite llamó en directo para hacer una declaración ambigua: “Te quiero mucho, pero tienes que cambiar”, le decía y es que, para Maite, Cristian tenía que cambiar su estilo de vida: trabajar, ahorrar y no salir de fiesta.

Por qué Cristian se quedó con su padre

Días después, la propia Maite contó por qué ha vivido con Sofía pero no con Cristian y es que, tras su traumática separación, no tenía suficientes “armas” para cuidar a sus dos hijos. Eso sí, explicó que años después intentó convivir con él porque vio que iba “a peor”: “Dejó los estudios, se junto con personas que le llevaban a salir mucho por las noches…”

Enfrentamiento en directo

Madre e hijo enfrentaron sus posturas en plató. Ella le explicaba que no cambiaría su posición hasta que Cristian no cambiara su modo de vida, se pusiera a trabajar y ahorrara. Sin embargo, él le recordaba que siempre había trabajado y que llevaba un tiempo en paro, pero no pedía nada a nadie porque tiene sus ahorros.