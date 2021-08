Los vecinos de Maite Galdeano la acusan de no recoger los excrementos de sus perros: "¡Eres un sinvergüenza!"

Maite Galdeando y Sofía Suescun se han mudado a una lujosa urbanización en Valdemorillo pero parece que sus vecinos no están nada contentos. Uno de ellos se ha puesto en contacto con ‘Sálvame’ para asegurar que no recoge los excrementos de sus perros a los que, por cierto, pasea en traje de baño. Sin embargo, Maite lo niega todo en ‘Sálvame’ y amenaza con demandar.

“Ni sé quién eres ni me apetece saberlo”, decía Maite mirando a cámara: “Soy la más limpia del pueblo porque todo el mundo me adora, a la tele no vas a venir a cobrar”.