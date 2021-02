Maite Zaldívar, a por Pantoja, en ‘Sábado Deluxe’: “Si no eres buena madre y buena abuela, no eres buena persona”

Este sábado se sienta en el ‘Deluxe’ Maite Zaldívar. La exmujer de Julián Muñoz vuelve con la artillería cargada contra Isabel Pantoja : “Ella pasó por llevarse a mi marido, pasó por llevarse mi vida y yo pasé por la cárcel, pero ella también. Julián Muñoz no le enseñó a esta señora nada que no supiera hacer”.

Zaldívar, bastante enfadada, asegura que Isabel no es buena gente: “Si no eres buena madre y no eres buena abuela, no eres buena persona […] Es manipuladora hasta el más allá”, e iba más allá: “Hay veces que uno se queda solo porque uno lo elige, pero hay veces que está solo porque te mereces estar solo, porque has utilizado a todo el mundo”.