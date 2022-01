Maite Zaldívar: “Necesito un milagro del cielo, es lo peor que me ha pasado en mi vida”

"Es lo peor que me ha pasado en mi vida”, decía Maite Zaldívar ante la llamada de ‘Sálvame’ y es que, aunque las preguntas del reportero de 'Sálvame' eran sobre Julián Muñoz, la conversación se centraba en algo que le ha sucedido: "Necesito un milagro del cielo".

A Maite Zaldívar le parece bien que Julián Muñoz decida hablar de todo lo que le ha pasado, pero ella está mucho más centrada en otro aspecto de su vida y pronunciaba unas palabras que generaban las dudas: “Yo estoy preparada en este momento para decir que necesito un milagro del cielo en mi vida y todo lo demás no me importa nada”.

El reportero de ‘Sálvame’ le preguntaba el porqué de sus palabras, pero ella se negaba a entrar en detalles: “No te lo puedo contar, pero es algo que me arrea el corazón, algo que me pasa que es lo peor que me ha pasado en mi vida”.