María José Campanario habla en ‘¡Hola!’ de su guerra con Belén Esteban: “Estoy harta de que hable de mí y encima me mande callar”

“¡Y encima me manda callar!”, se queja la odontóloga. Además, María José parece culpar de la situación a Belén Esteban, acusándola: “No me deja en paz”.

El abogado de María José Campanario dio por terminada la guerra en 'Sálvame'

Estas declaraciones se producen a pesar del comunicado en el que su abogado apuntaba que la guerra mediática ha terminado: “Mi representada y Belén Esteban no van a tener más enfrentamientos públicos en lo que respecta a la intención de María José Campanario”.

Según el letrado, esta era la intención de su defendida y añadía que a partir de ahora, lo que tengan que resolver será a través de los juzgados: “María José no dará exclusivas en ninguna revista y no cargará más contra Belén Esteban públicamente. Esto no tenía que haber empezado porque tanto María José como Belén Esteban tienen hijos y eso es lo que quiero defender”.