El zasca de María Patiño a Antonio Montero: "Puedes dar informaciones cada tarde y desde que estás aquí, no has dado ni una"

Antonio Montero se sometió a una sesión de terapia con Cristina Soria para analizar su cambio de actitud. Durante la terapia, dijo unas polémicas palabras sobre sus compañeros que no les han gustado nada. Tras ver el vídeo, María Patiño ha saltado: “Tienes la posibilidad de subirte cada tarde al pulpillo a dar informaciones y desde que estás aquí, no has dado ni una”. Mientras el resto de colaboradores se quedaban boquiabiertos y aplaudían sus palabras, Antonio se defendía: “Eso no es verdad, María. Dices unas mentiras… y te quedas tan a gusto”.