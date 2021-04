María Patiño ha bloqueado en su móvil a Laura Fa y Miguel Frigenti: "Cuando veo algo que no me gusta, lo hago"

Jorge Javier Vázquez le anunciaba a María Patiño que tenía una pregunta muy importante para ella. La colaboradora de 'Sálvame' se mostraba expectante. "¿A cuántas personas de este programa has bloqueado?", le decía entonces el presentador. A María le entraba la risa nerviosa. "No lo recuerdo", confesaba. Al parecer, serían muchos y dos de sus compañeros se habrían unido ahora a su lista de bloqueados en el móvil.

"Laura, ¿estás bloqueada por María?", le preguntaba entonces Jorge a Laura Fa. La colaboradora confirmaba que sí. "Me ha bloqueado de WhatsApp y de Instagram, de Twitter no. No sé qué le he hecho", explicaba.