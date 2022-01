María Patiño ya echó por tierra una leyenda urbana sobre Terelu Campos y su negativa a que alguien fuera vestida como ella… La presentadora ya ha coincidido con el mismo look que María, también con Carlota Corredera… y la periodista ha decidido poner medios para que no pase más…

¿Cómo? Patiño ha empezado a presentar ‘Sálvame Lemon Tea’ cubierta con un llamativo albornoz: “Que no me fío de ti porque como me copias los estilismos, me tengo que tapar, desconfianza…”; “Pero ¿Cómo te voy a copiar como me voy a meter en una camisetilla así?”, se preguntaba la presentadora.