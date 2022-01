En su PoliDeluxe, Belén Esteban explicó que se ha planteado dejar la televisión y que, aunque por el momento no lo hará, el momento no está lejos. Pero ¿Por qué lo pensó? ¿Qué le llevó a pensarlo? ¿Qué le hizo cambiar de idea? La colaboradora responde en 'Sálvame Lemon Tea'.

“He estado a punto”, decía Belén Esteban en el ‘Deluxe’ ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, que quería saber si recientemente se había planteado abandonar ‘Sálvame’. Belén asentía y, aunque finalmente no ha tomado la decisión, sí advertía: “No quiere decir que me vaya a ir ya, pero me queda poco”.