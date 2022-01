Belén Esteban se sometía este fin de semana al 'PoliDeluxe'

Belén Esteban: "Yo el día que me vaya de la tele, me voy de la tele"

La colaboradora de 'Sálvame', de su marido: "Miguel me ha dicho que podría ser una decisión equivocada"

Belén Esteban se sentaba este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ para enfrentarse a un ‘poli’ de lo más sincero. En él, la colaboradora respondió a varias preguntas sobre sus compañeros y, además, hizo una importante confesión.

La princesa del pueblo se plantea abandonar el programa de las tardes de Telecinco y aclara: “Si no lo he hecho, ha sido por mi marido y mi hija, porque a ella le encanta ‘Sálvame’. Le encanta ver que no estoy en casa, porque a mí enseguida se me cae la casa encima”, decía.

“Belén Rodríguez y Antonio Rossi saben que este año he estado a punto de irme. No quiero decir que me vaya ya, pero a mí me queda poco”, explicaba. Sobre si empezaría un nuevo proyecto televisivo tras su marcha del programa, declaraba: “Yo el día que me vaya de la tele, me voy de la tele”.

Los motivos por los que dejaría ‘Sálvame’

Tras su impactante confesión en el ‘PoliDeluxe’, Belén Esteban aseguraba que los principales motivos son el cansancio y su madre: “Ella vive en Benidorm y hacía meses que no la veía (..) Hay personas que me necesitan y tengo que estar, no me lo perdonaría”, confesaba muy emocionada.

“Pues la solución es venir menos”, le decía Jorge Javier Vázquez. “Bueno, ya veré. No me voy a ir y, además, acabo de renovar con ‘La Fábrica de la Tele’, donde llevo doce años y estoy encantada. Me siento muy bien valorada y pagada”, afirmaba.

El consejo que le da su marido Miguel

Belén Esteban aseguraba que su marido le ha aconsejado sobre una hipotética marcha de ‘Sálvame’ y que ha sido muy sincero con ella: “Miguel me ha dicho que la que tengo que elegir soy yo, pero que es una decisión muy fuerte y que podría ser equivocada”.