Después de que apareciesen las fotos de Iñaki Urdangarin con una mujer que no era la infanta Cristina, el exjugador de balonmano hacía unas declaraciones donde aseguraba que “son cosas que pasan”. María Patiño y Terelu Campos reaccionaban a esas palabras y se mostraban muy duras con Urdangarin .

Patiño comenzó cantando la famosa canción de Rocío Jurado. ‘Ese hombre’: “Es un necio, un estúpido engreído …”. Además, la presentadora de ‘Sálvame Lemon tea añadía: “Y un enano... me da igual lo de la altura”.

“Son personas que están adiestradas para engañar y lleva años engañando, es un hombre que lo quiero fuera de mi vida. No me sirve su representación pública, ni me importa la privada”, continuaba la presentadora muy enfadada con las formas que ha empleado Urdangarin.