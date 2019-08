María Patiño suelta una bomba y confiesa que les prohibieron preguntarle a Bigote Arrocet por deslealtades: "En el pasado no te lo permitían"

Esta mañana, nos hemos despertado con dos exclusivas en los quioscos. Terelu Campos junto a su hija Alejandra Rubio concedían una exclusiva a la revista ¡Hola!, mientras que Edmundo Arrocet lo ha hecho a través de Lecturas. El humorista ha aprovechado para decirle a las hijas de María Teresa Campos que no tienen que meterse en el tema de si hay o no boda con su madre.

Los colaboradores han estado hablando sobre estas dos exclusivas y Kiko Hernández ha planteado un debate: ¿Por qué no le preguntan a Bigote por sus deslealtades, por rumores que se han escuchado en este plató?. Kiko ha dejado claro que a él como periodista le interesa más esa respuesta que su relación con las hijas de María Teresa.

Ante esto, María Patiño, ha saltado respondiendo a su compañero: "En el pasado no te permitían ni preguntarle a Edmundo eso, porque a nosotros nos lo prohibieron y ahora él en 2019 lo utiliza. Esto se tiene que saber, nos lo prohibieron". Además, la colaboradora ha explicado que cuando se hace una entrevista hay determinadas cuestiones que se sabe que no se pueden plantear, lo que ha hecho que Patiño se pregunte: "¿Por qué le interesa ahora mover el tema de las deslealtades?".

Kiko ha seguido a su compañera y ha dicho que Edmundo tiene ventaja porque es muy complicado localizar a sus supuestas 'amigas'. Sin embargo, hay algo que preocupa más al colaborador, y es que se le ponga a los colaboradores límites: "Si no tengo nada de lo que preocuparme, no pongo prohibiciones, porque no tengo nada que esconder".