La tensión entre Laura Fa y María Patiño es máxima desde el pasado miércoles. La catalana escribió un artículo en su blog en el que criticaba algunas actitudes palabras de su compañera sobre Rocío Carrasco. En su opinión, el hecho de que la presentadora de ‘Socialité’ dijera que la hija de Rocío Jurado no llevaba 20 años callada es muy criticable y no ayuda a las víctimas de violencia de género. Patiño ha afirmado una y otra vez que ella se refería a nivel de prensa del corazón y que no tiene ninguna duda de que Carrasco ha sido víctima de violencia vicaria.