María Patiño pide perdón a Antonio Rossi: "No fui buena compañera ni buena amiga"

Antonio Rossi dio en 'El programa de Ana Rosa' la noticia de que Isabel Pantoja había tomado la decisión de abandonar España. María Patiño le recordó al tertuliano que esa exclusiva ya la había dado ella anteriormente. "Una cosa Antonio Rossi, no te enfades conmigo , pero llega un momento que digo oye, si no lo recupera, lo recupero yo", comenzó diciendo en 'Sálvame'.

"Aprovecho para decir una cosa muy rápida, si no lo digo reviento. Quiero pedir disculpas a mi compañero Antonio Rossi. Ayer dio una información sobre Isabel Pantoja. En un ataque de soberbia que tuve no estuve a la altura. Antonio te pido perdón, soy de las que asumen las cosas cuando las hago mal. Quiero pedir disculpas porque no fui ni buena compañera, ni buena amiga", decía María muy seria mirando a cámara.