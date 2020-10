Los compañeros de 'Sálvame' arropan a María Patiño tras su gran bajón: sus emotivas palabras

María Patiño confiesa no estar pasando un buen momento personal

Belén Esteban habla de su admiración profesional hacia María Patiño

Jorge, a María: "Has luchado mucho por ser feliz y te lo mereces"

María Patiño atraviesa sus horas más bajas en televisión. La presentadora de ‘Socialité’ ha reconocido que está pasando una mala época a pesar de los innegables logros profesionales que está consiguiendo, ya que la sobrecarga de trabajo le ha pasado factura a nivel emocional.

Patiño se encuentra desbordada ¡pero sus compañeros se han encargado de recordarle lo mucho que vale y le han aconsejado tomarse un respiro para valorar todas las cosas buenas que tiene por celebrar!

Los síntomas del problema de María Patiño

La colaboradora de ‘Sálvame’ llevaba unos días un poco irascible en el programa. María saltaba por todo (más de lo normal) y sus compañeros notaban que algo le pasaba.

Mila Ximénez fue la primera que hacer público que María no estaba gestionando bien su “excesiva” implicación con el trabajo y llegó a decir que su amiga tenía cierta “obsesión” por la labor que desempeñaba en televisión. “No soy adicta al trabajo, soy responsable con mi trabajo”, se defendía Patiño.

Pero lo cierto es que María no estaba bien y la vimos derrumbándose como nunca: “Me da pánico no tener trabajo”, confesó hecha un mar de lágrimas

La colaboradora no profundizó más en el tema y siguió trabajando a un nivel de exigencia muy alto. A la semana siguiente, la participación de Chelo García Cortés en ‘Quiero Dinero’, el nuevo programa en el que los colaboradores demuestran hasta dónde son capaces de llegar por 5.000 euros al día, hizo estallar a María de manera desproporcionada.

La colaboradora criticaba que Chelo antepusiera el juego a la intimidad de sus amigas y se fue del plató enfadada cuando Cortés aseguró que no se sintió apoyada ni por ella ni por Gema López.

El motivo del gran bajón de María Patiño

La cosa no mejoró y terminó estallando horas más tarde cuando Chelo aceptó sustituir a María Patiño al frente de ‘Socialité’. Esto, sumado a las bromas que Jorge Javier Vázquez hizo sobre el programa de los sábados, provocó el monumental cabreo de Patiño.

Jorge dejó claro que en ningún momento había querido menospreciar el trabajo de todo el equipo que hace ‘Socialité’ pero sus explicaciones llegaron tarde para María Patiño. La presentadora intervino muy enfadada el sábado en directo y aseguró que se había sentido “ninguneada” por su compañero: “Me molesta que se burlen de mí”, se quejó.

El apoyo de sus compañeros de ‘Sálvame’

Esa misma noche, Jorge quiso hablar cara a cara con María en ‘Sábado Deluxe’ y se disculpó si la había hecho sentir mal con sus palabras. Pero el problema tenía un trasfondo mayor y el presentador consiguió dar en la tecla que hizo que María se derrumbase por completo.

“Estás en una dinámica que yo reconozco porque también he estado así (…) Es un momento de inseguridad, tú misma dijiste que te daba miedo perder tu trabajo y tienes ese miedo y esa incertidumbre de que se acabe (…) Yo también me sentía ninguneado y que no me consideraban (…) En estos momentos más que nunca debes darte cuenta y debemos demostrarte que todos somos algo más que compañeros y que estamos para arroparte y ayudarte en lo que haga falta. Yo creo que es una fase que siempre se pasa en esta profesión y que te sienes muy incomprendido (…) Crees que el mundo está en tu contra y de verdad quiero que sepas que estamos aquí para mostrarte todo el apoyo emocional que necesitas y para hacerte sentir bien (…) Estás en un momento maravilloso de tu vida y tienes que aceptar que es bueno (…) Has luchado mucho para ser feliz y te lo mereces”, ha reflexionado Jorge.

María, llorando sin parar, agradeció las palabras de su amigo y reconoció que la situación le había desbordado: “He ido demasiado rápido y no me he dado cuenta de muchas cosas”

Jorge no fue el único que quiso transmitirle todo su amor en ‘Sábado Deluxe’ y el resto de compañeros se sumaron a las muestras de cariño hacia María. Belén Esteban le dijo lo mucho que la admiraba profesionalmente pero, sobre todo, lo importante que era para ella en su vida. Antonio Rossi recordó todos los años de íntima amistad en los que María siempre ha estado a la altura y Lydia Lozano le dejó claro que, en ‘Sálvame’, todos la quieren tal y cómo es: excesiva, intrusiva y entregada a más no poder.

Además, el programa contó con la intervención de Mila en directo para hablar con su amiga. “A mí me rompe verla llorar así porque para mí no vosotros (Jorge y María) no sois amigos, sois familia (…) Pero creo que deberíamos escucharnos más los unos a los otros”, dijo en una emotiva llamada.