Sin embargo, las informaciones aportadas por ‘Socialité’ cuestionan tanto el número de carteles como las circunstancias en que aparecieron, así que Rocío ha hecho una advertencia: “Voy a tomar acciones legales contra las personas que me acusen de poner una denuncia falsa”.

Es cierto que es algo que ocurrió hace años, la periodista reconoce el derecho a cambiar de todas las personas, pero pedía algo a Rocío: “A mí no me eches un pulso en cuanto a las denuncias falsas porque ya sabes lo que ocurrió en su momento y lo que tu padre intentó vender tanto en esta productora como para que mi compañero Gustavo realizase una foto a tu madre detenida”.

“Yo no te he acusado de interponer una denuncia falsa”, añadía María Patiño y lanzaba algunas preguntas: “De 500 carteles a más de uno hay una diferencia importante (…) Tu padre está muy nervioso intentando que vecinos que no lo vieron digan que lo vieron”.