María Patiño se sincera: "Me he sentido muy egoísta por depender de los abuelos en la crianza de mi hijo"

Durante la sección 'Con M de Mujer', María Patiño se ha sincerado y ha contado un episodio de su vida que nunca había compartido. "Desde hace muchos años, gente de mi entorno profesional me ha cuestionado por tener que depender de los abuelos para la crianza de mi hijo", contaba María. Además, la colaboradora ha contado que muchas veces se ha sentido "culpable" por luchar por su profesión, buscar una independencia y un futuro para su hijo. "Es muy injusto porque me he sentido una persona muy egoísta que solo miraba por mí", ha zanjado Patiño.