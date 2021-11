Marlene ha querido negar esta información , ella asegura que "no" se ha liado en ningún momento con Antonio David, pero si ha aclarado que por él no faltaron ganas: "Me habrá ligado como ha ligado a todas. Lo intentó cuando estaba con Rociito, pero yo estaba con mi marido".

Y ha relatado cómo sucedió todo: "Yo estaba en la montaña, íbamos a esquiar, estábamos invitados en el hotel, había una avería en el cuarto de baño, en la ducha de mi habitación, vino a ver el cuarto de baño y se quería aprovechar de mi y le he puesto en su sitio directamente. Intentó besarme, meterme mano, una tontería. Lo que pasa que cuando yo le dije a Rociito: 'No puede ser tu marido este hombre' no me ha querido creer en ese momento", ha desvelado. Dejando claro que nunca tuvieron nada, aunque él no habría dudado en intentarlo.