La demoledora y reveladora conversación de Marta López y Alexia Rivas: "Va a salir otra más"

La exnovia y actual novia de Alfonso Merlos mantuvieron una tensa conversación

Descubrimos que Marta López discutió con Alfonso Merlos por Alexia antes de la polémica pillada

Tras hablar con Marta López, Alexia parece decepcionada y dispuesta a no volver a ver a mirar a Alfonso

‘Sálvame’ ha tenido acceso a la reveladora conversación que han tenido Marta López y Alexia Rivas tras descubrirse la deslealtad de Alfonso Merlos. La periodista decía estar "flipando" porque era "absolutamente desconocedora" de que el colaborador continuaba la relación con Marta.

"Todo es mentira, Alexia... me suplicaba la semana pasada que no puede vivir sin mí", le decía Marta a Alexia que estaba alucinando. Además, le advertía que van a seguir sabiéndose cosas: "Tú no te preocupes, que va a salir otra más"; "es coña ¿No?", respondía Alexia, pero no: "No, no, no es coña. Y yo me lo tengo que comer. Tengo que dar una explicación públicamente, porque se me ha humillado y se me ha avergonzado injustamente".

Pero Marta se declaraba ya indiferente: "Yo ya tengo la edad suficiente para saber que vergüenza la tuya y la de él, no la mía"; "no, ni la mía tampoco", respondía la periodista añadiendo que si Merlos es tal como Marta lo pinta, "no se merece una tía como yo".

Marta López, a Alexia Rivas: "Espabila"

Y hay más, Alexia le contaba que Alfonso le escribió por primera vez en enero y ya entonces le dijo que no estaba con Marta. Más tarde supo que seguían juntos así que le pidió que no la llamara mientras continuara su relación y así fue, cierto día le habló de una discusión y le dijo que estaba todo “terminadísimo”.

Sin embargo, Marta le revelaba que era mentira: “Discutí con él por ti, me dijo que necesitabas un abogado y me dio un nombre. Me dijo que había hablado dos veces en su vida contigo y por Instagram, pero seguíamos igual que si amor, que si buenas noches…”

“¡Pero qué dices! ¡Me está quedando claro que ha dicho mentiras por todos lados!”, respondía una atónita Alexia: “Pues a mí me ha dicho que llevaba semanas sin hablar contigo”; “espabila, hija”, le replicaba Marta.

El enfado de Alexia Rivas tras hablar con Marta López

En este último fragmento, Alexia cuenta cómo intenta marcharse tras descubrir que Alfonso seguía con Marta y la aludida le respondía que nunca le va a decir la verdad: “Le dije que a que me ponía los cuernos podía tener un poco de elegancia”.

Según le contó Merlos a Alexia, su ya exnovia habría intentado volver con él pero la colaboradora se partía de risa: sí le dijo que le echaba de menos, pero no quiso retomar la relación. “Me decía yo quiero estar contigo”, transmitía Marta y a Alexia le sonaban estas palabras: “Pero si es lo mismo que me decía a mí, no le voy a mirar a la cara, en cuanto pueda me voy a mi casa”.