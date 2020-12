Marta López se enfrenta a quienes le acusan de rentabilizar sus rupturas: "No tengo interés en salir como una cornuda"

Ella le preguntó si era cierto, él lo negó pero la tensión acabó por estallar. 24 horas después en ‘Sálvame’, Marta nos cuenta que habló con su ex tras el programa: “Me dio explicaciones y me quedé más tranquila”.

Pero ¿Le pidió perdón? Lo hizo “a su manera” y en concreto por algunas cosas, aunque no por todo y parecía dispuesta a quedarse con lo bueno que han tenido en su relación: “Estuvimos hablando mucho, me parece un chico muy bueno, conmigo se ha portado muy bien”.

Sin embargo, la polémica estaba a punto de producirse. Antonio Monteros le decía entonces que la ruptura con Alfonso Merlos le salió “muy rentable” y Marta López reaccionaba pasando al ataque: “Yo no soy una estrella y para salir como una cornuda no tengo ningún interés, no me gusta y no es agradable”.