“Nuestra convivencia es ideal , discutimos muy poco”, asegura Marta que cuenta cómo Kiko Matamoros le ha pedido matrimonio. “A mí me gustaría tener un hijo con Marta, es lo que quedaría de mí cuando no este, pero ella quiere casarse antes. Me hubiera gustado que hubiera sido este año, pero del que viene no pasa”, explica él.

Marta ha confesado que, pese a la actual felicidad, el comienzo de la relación no fue fácil. Y muestra una cara desconocida criticando duramente a los colaboradores de ‘Sálvame’. “Me llamaron del programa en inglés inventándose una falsa oferta de trabajo para ver si yo hablaba tan bien inglés como decía, fue una faena, he sido súper amable. ¿luego quieres que te coja el teléfono? ¡idos a la mie***! Los tengo bloqueados a todos, no me da la gana que me utilicen”, comenta Marta en la revista.