Marta López rompe su silencio sobre la guerra con Anita Matamoros: "Esta competición es innecesaria"

La novia y la hija de Kiko Matamoros siguen sin acercar posturas

Marta López ha roto su silencio desde el otro lado del mundo. En una entrevista para 'Lecturas', la novia de Kiko Matamoros se ha sincerado en su primera exclusiva sobre la guerra que tiene abierta con Ana Matamoros, hija del colaborador de 'Sálvame'.

Ana se habría distanciado de su padre al considerar que Marta estaba copiándole en Instagram. En ese sentido, la novia de Matamoros apunta a que solo ha sido casualidad y manifestaba no entender los motivos de Ana para haber roto relaciones. "Ana tiene una guerra conmigo pero yo con ella no. En España somos un número de influencers y vamos a los mismos sitios. Ahora Ana está en un hotel donde estuve con Kiko y no por eso pienso que me copia. Me encantaría que Ana se sentase con su padre a hablar de esto", ha dicho.

Asimismo, Marta niega rotundamente que esté obsesionada con el clan Matamoros, tal y como había afirmado María Patiño. "Es la mentira que más daño me ha hecho. No me gusta compararme con nadie. A Makoke cuando la vi le dije que estaba perfecta. No he actuado como fan de nadie", defendía.

María Patiño: "Mantengo que Marta tiene una obsesión con Anita"

Por su parte, en el plató de 'Sálvame' María Patiño ha vuelto a asegurar que Marta sí estaría obsesionada con Ana, pero a raíz de "un chico que compartieron en el pasado". Además, relataba un suceso que su fuente le habría contado y que demostraría cómo "Marta perseguía a Kiko Matamoros" cuando éste tenía una relación con Cristina Pujol.