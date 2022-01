La ex de Carlos Lozano confesaba que vio “unas confianzas” entre ellos el primer día “que no eran apropiadas de un señor casado”. La princesa Inca asegura que entre ambos había “un coqueteo máximo” y que cualquier desconocido habría pensado que eran pareja.

“Cuando él coincidía con otras personas, ella se enfadaba. No sé si acabaron juntos aquella noche, no me consta. Yo me fui pronto y ella se quedó hasta las tantas con él”, declaraba la que fue ganadora de ‘GH VIP’ en 2018.