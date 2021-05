Matamoros niega que la Fiscalía le haya pedido seis años de cárcel: "Estoy investigado"

Kiko Matamoros niega las informaciones que han aparecido en una publicación

El colaborador de 'Sálvame' niega que la Fiscalía le haya pedido seis años de prisión

El ex de Makoke: Se me imputa un supuesto delito de insolvencia punible"

Una información sobre Kiko Matamoros ha sacudido la redacción de ‘Sálvame’ y ha hecho que salten todas las alarmas. Se trata de “una información inquietante y delicada” en la que el programa lleva trabajando desde hace “tres semanas”.

El colaborador, al enterarse de que hay una noticia suya circulando en las redacciones de varios medios, ha querido indagar para saber de qué se trata. Sin embargo, la dirección no ha querido darle más pistas que su procedencia: “Viene de una persona que quiere hacerle daño”, decía un miembro de la redacción.

Kiko Matamoros ha empezado a hacer sus cábalas y, aunque Carlota Corredera ha insistido en que la noticia no tiene nada que ver “ni con sus cuentas ni con su situación fiscal”, el colaborador ha querido aclarar unas noticias que ha leído sobre él en distintos medios.

“Hay un medio que dice que la Fiscalía me ha pedido seis años. No hay petición fiscal de ningún tipo. Otro medio ha dicho que me han condenado a seis años y yo, de momento, no he declarado”, explicaba el colaborador.

“Estoy investigado por un tema fiscal que todo el mundo conoce y yo no he declarado. Dicen que he declarado por videoconferencia y que me han condenado. (…) La realidad es que se me imputa un supuesto delito de insolvencia punible, pero yo en mi vida me he declarado insolvente”, explicaba Kiko Matamoros sobre las informaciones que se han publicado en otros medios.

“Hacienda me ha embargado cuando lo ha creído conveniente. Yo estoy muy tranquilo en esta historia”, aseguraba el ex de Makoke. “Tengo que ir a declarar, no tengo fecha. Me acogí a mi derecho de no declarar hasta que no me informen de qué se me acusa”, decía el colaborador.