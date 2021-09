Matías Urrea, exmarido de Ainhoa Arteta: “Si los extractos bancarios fueran pentagramas, sería millonaria”

“Yo me he volcado en lo personal, en lo profesional atendiéndote a ti, yendo a la compra. Si hasta le he tenido que planchar vestidos en el camerino… yo gestionaba y coordinaba, nunca controlaba . Ella siempre decía: ‘yo soy la Almirante y tú eres el comandante. Aquí la que manda soy yo’. Ella ejercía el control, ella decía lo que sí, y lo que no”, decía Matías.

“Si yo necesitara tener grabaciones de Ainhoa por algo es para justificar un comportamiento reiterado que me asusta. Yo era el pagafantas, yo he estado 6 años viviendo y conviviendo con ella yendo a todos los sitios que yo podía porque, como bien he dicho, yo nunca he dejado mi trabajo. Las cuentas cuando yo las cojo están prácticamente al día... no hay ahorros, no tienes nada… y tú necesitas 50.000 euros todos los meses para levantar la persiana”, zanjaba el exmarido de la cantante.