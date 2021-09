Ainhoa Arteta y Matías Urrea a punto estuvieron de anular su boda el pasado 22 de junio , solo un día antes de la celebración. Finalmente no llegarían a firmar los papeles, pero el evento sí tuvo lugar, y por todo lo alto. Pero algo ocurrió en la preboda que a punto estuvo de echar todo por tierra…

Al parecer, durante la preboda una famosa invitada empezó a mosquearse mucho porque su chico no paraba de hablar con una amiga de la infancia de Matías. Harta de lo que estaba ocurriendo, decide contárselo a Ainhoa Arteta, que toma cartas en el asunto y discute con la invitada de su pareja. Matías lo ve y, lejos de darle la razón a la cantante, empieza a discutir con ella. “La soprano le dice al militar que no quiere que su amiga vaya a la boda”, han afirmado en el programa. A lo que él respondería que, si sus invitados no asisten, él tampoco.