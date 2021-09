Una amiga de Matías Urrea describe cómo es la expareja de Ainhoa Arteta: "Es un vende humos"

Matías Urrea es el hombre del momento. No se habla de otra cosa que de la separación de Ainhoa Arteta de su cuarto marido. Hay muchos testimonios que han hecho una descripción muy perturbadora del militar.

'Sálvame' pudo hablar con el marido de la exmujer de Matías Urrea, estuvieron 10 años casados, le hizo la vida imposible y se la sigue haciendo, "mi mujer tuvo que pedir dinero a su familia, ha pasado un calvario y lo sigue pasando", ha contado, "no llegaba a finales de mes de las deudas que había dejado, que si una tarjeta VISA, 6 meses de adelanto de nómina". Y no le extrañaría nada que haya podido grabar a Ainhoa Arteta "en una situación no muy buena".