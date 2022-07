Todo ha comenzado con Marta López mojando con una botella de agua a Víctor Sandoval. El autor de ‘Nachopolizate’ no ha dado gran importancia al conflicto, al igual que Alonso Caparrós, su segunda víctima. Se une al equipo de verdugos Miguel Fringenti, juntos han ido directos a por Laura Fa que ha comenzado a enfadarse, “no me mojéis”

Finalmente, Marta López sufre en sus carnes su propia gracia a manos de su compañero de travesuras, “mañana me peinas tú”. Pero la cosa no se queda ahí y se venga con todo el agua sobre el colaborador. Por si fuera poco llega el verdadero contraataque y Alonso Caparrós vierte sobre la colaboradora toda el agua derretida de los hielos de la nevera.

Así comienza la fiesta de espuma, pero sin burbujas y todos empiezan a mojarse unos a otros. Víctor Sandoval intenta frenar a Miguel Frigenti, “esta vez te has pasado tres pueblos”. Laura Fa estalla y se convierte en gato, no quiere que le llegue ni una gota de agua, “si me mojan yo me voy de verdad. Cuando solo es divertido para un grupo, deja de ser divertido. Eres bullying”.