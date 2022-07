La actuación de la ganadora absoluta del 'Sálvame Mediafest ', Carmen Alcayde , no ha dejado a ninguno indiferente. La colaboradora ha decidido meterse tanto en el papel que ha realizado la coreografía completa d e 'Say yay!', junto a Barei . Uno de los pasos de baile ha sido un poco confuso y todo el mundo se ha preguntado qué había pasado.

En su actuación para competir contra Kiko Hernández por la corona del festival, la colaboradora se ha caído desplomada al suelo. Algunos no recuerdan que es un paso clave y que Berei ya cayó al suelo de Eurovisión realizando el mismo baile en 2016. Esta 'caída' premeditada sorprende a las presentadoras , Carmen Alcayde explica que estaba planeado, pero que igualmente no ha caído del lado correcto.

María Patiño, al enterarse de que no había sido un accidente, se desploma sobre el escenario, "me habías dado un susto de muerte" y no puede evitar reírse. La presentadora ha estado a punto de salir a la actuación para salvarla.