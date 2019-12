Los mensajes de Gustavo González que no dejaban en buena posición a María Lapiedra: "Es una mujer insegura y celosa

El colaborador se ha defendido diciendo que todo lo que aparece en los mensajes son cosas que para él no son dañinas. "Es muy sucio lo que estás haciendo", le ha dicho a la actriz. Marcia ha salido del plató para enseñarle los mensajes a Kiko Hernández y ha aprovechado el momento para dirigirse a María: "Tú quieres hacer exclusivas, tú quieres estar en televisión, tú quieres hacer daño. Tú me has llamado insultando a mi marido". Hernández, tras leer los mensajes le ha dicho: "A mí no me gustaría que mi pareja hablase en esos términos... ¿Como hablas así de María?".