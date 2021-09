Fue jefe de Miguel Frigenti cuando fue colaborador de ‘Ya es mediodía Fresh’ pero lo negó todo, aunque al principio, al parecer, lo confirmó en privado: “Me parece muy feo que me deje con el culo al aire (…) Lo tengo por escrito, luego me ha llamado reculando diciendo que no se acordaba. Si no te quieres meter, no te metas, pero no me dejes a mí mal”.