Frigenti pide perdón a Marta López y explica por qué dijo que su amiga engañaba a sus seguidores: “Me pudo mi ambición y no estuve acertado”

Miguel Frigenti antes de acabar este 2021 ha querido pedir perdón a Marta López tras publicar en su sección ‘influheces’ que la colaboradora engañaba a sus seguidores en sus redes sociales con los productos que publicitaba. Aunque ya lo hizo hace unos meses, el periodista lo ha querido volver a hacer porque “no me siento orgulloso por mis investigaciones”, ha asegurado.

Ha explicado que lo ha comentado con su novio y se ha dado cuenta por qué lo hizo realmente, “tengo cargo de conciencia”, ha dicho, “creo que en ese momento, lo voy a decir claro, me pudo mi ambición y no estuve acertado. Y me equivoqué”, ha sentenciado.