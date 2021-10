El agobio de Miguel Frigenti en 'Sálvame': los problemas del colaborador

El de Alba Carrillo no es sino el último enfrentamiento de Miguel Frigenti en 'Sálvame'. El colaborador se declara "agobiado" desde que fuera expulsado de 'La casa de los secretos', que le trae de vuelta antiguas polémicas... y no es la primera vez que le pasa en 'Sálvame'.

Marta López también fue blanco de "influheces", el espacio del colaborador. En este caso, Frigenti le acusaba de vender cremas, blanqueadores dentales o masajeadores por mucho más de lo que en realidad costaban. “No me puedes imputar ningún delito, por un puñado de seguidores en Instagram no vendes a una amiga”, estallaba Marta López ante su acusación.

Su actitud en plató también le ha llevado a algún que otro conflicto. María Patiño no soportaba sus constantes interrupciones. "A ti no te tiene que sorprender nada", decía ella y Frigenti no se callaba: "Yo podré opinar si me da la gana, conmigo la manita relajá".