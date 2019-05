La petición de Mila Ximénez a Carmen Borrego: “Vamos a quitar el pie del acelerador”

Mila Ximénez se ha mojado y ha dado su opinión sobre las últimas intervenciones de Carmen Borrego en ‘Viva la vida’ en las que arremete de nuevo contra ‘Sálvame’. La colaboradora ha dejado caer que Terelu Campos podría no estar de acuerdo con algunos de los procederes de su hermana y ha pedido a la propia Carmen Borrego que quite el pie del acelerador… Mila ha aprovechado también esta oportunidad para apuntar contra aquellos otros formatos que siguen arremetiendo contra el programa: “Os guste o no os guste, este programa lleva diez años funcionando… y sigue funcionando todos los días”.