Mila Ximénez contará cómo se está enfrentando al cáncer de pulmón, el sábado en el ‘Deluxe’

El pasado 16 de junio Mila Ximénez contó en ‘Sálvame’ que padecía un cáncer de pulmón. Un dolor de espalda le puso en alerta, aunque al principio pensaba que era un pinzamiento. Luego se hizo una resonancia, tras la que le diagnosticaron el tumor. “Me dicen que vamos a conseguirlo y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo”, decía entonces. La colaboradora y todos los presentes en plató acabaron rompiéndose, pero, a pesar del miedo, dijo que se encontraba fuerte: “Yo a mi médico le dije ‘¿me voy a morir?’ y me dijo: ‘De esto no lo creo”.