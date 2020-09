Mila Ximénez y Kiko Hernández brotan contra Carmen Borrego: "Ha perdido el norte"

Mila Ximénez, a Carmen Borrego: "Te oigo y se me abren las carnes"

Carmen Borrego está en el centro de la polémica desde que concediera una entrevista en la que, entre otros temas, aborda el conflicto de Rocío Carrasco y su hija, asegurando que nunca la perdonará.

Además, dijo que no pasa por un buen momento económico, que trabajar un día a la semana no es suficiente y que por eso hasta se ha planteado volver a ‘Sálvame’. Dejó su puesto porque no se sentía bien y protagonizó una agria polémica tras recibir un tartazo de Payasín en ‘Sálvame Okupa’, acusándole de crueldad porque acababa de realizarse una intervención estética en el cuello.

Para ella, este fue el peor momento de su vida y comentarios como este, sumados a la polémica actual por su divorcio, han despertado el enfado de algunos de los colaboradores de ‘Sálvame’, como Mila Ximénez: “Te oigo y se me abren las carnes (…) No tenéis medida de la grandiosidad que le dais a las tonterías. ‘El peor momentos de mi vida’ ¡Dios mío si los has tenido gordísimos!”