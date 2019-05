Belén Esteban se ha puesto en pie y ha pedido la palabra para que toda España supiera cuál es la diferencia entre ser una persona despistada y ser Mila Ximénez. Puedes perder las llaves, dejarte la cartera o alcanzar un nivel superior y no darte cuenta de que te has puesto un zapato diferente en cada pie: ¡Mila se ha puesto sin darse cuenta una sandalia de cada modelo! Hasta los tacones eran distintos y no se la notaba nada.